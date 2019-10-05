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Selim Soydan'dan eleştirilere yanıt geldi

Antalyaspor maçında Diego'nun eline çarpan topta ayağa kalkarak saha içerisini gösteren Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan o pozisyon hakkında flaş bir açıklama yaptı.

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TM Dijital Haber Merkezi
 
Dün oynanan Antalyaspor maçının 31.dakikasında ceza sahası içerisinde Diego’nun eline çarpan toptan sonra protokol tribününde ayağa kalkan ve eliyle saha içerisini göstererek yanındakilerle hararetli bir tartışma yaşayan Selim Soydan, sosyal medyada artan tepkiler üzerine flaş bir açıklamada bulundu.
 
TM Dijital Haber Merkezi’nden Levent Gültekin’e konuşan Selim Soydan penaltı pozisyonu için ’60 yıldır bu işin içerisindeyim, anlık reaksiyon göstermem gayet normal’ ifadelerini kullandı.
 
İşte Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi ve A Milli Takım Sorumlusu Selim Soydan’ın diğer açıklamaları:
 
"Maç esnasında anlık bir heyecanla pozisyonu penaltı olarak gördüm, ama son karar elbette hakemin ve Yaşar Kemal Uğurlu’nun verdiği karara saygı duymaktan başka bir şey yapamayız. 60 yıldır futbolun içerisindeyim, bu tür reaksiyon vermem gayet normal. Maçı tribünde robot gibi izleyemem, gösterdiğim tepki üzerine hakem verdiği karardan dönebilir mi? Tabi ki asla. Bu benim kendi içimde yaşadığım bir şey."

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