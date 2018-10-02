Semih Erden İBB'de!

İstanbul Büyükşehir Belediye önemli bir hamle yaparak Semih Erden'i kadrosuna kattı.

Geçen sezon Beşiktaş Sompo Japan'da oynayan ve milli takımda çok başarılı maçlar çıkaran Semih Erden'in sözleşmesinde iki ay sonra çıkma opsiyonu bulunuyor. İBB gün içinde lisans işlemlerini başlatacak. (Basketfaul)