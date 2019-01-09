Semih Florya’ya dönüyor
SPARTA Prag, Galatasaray’dan transfer ettiği Semih Kaya’yı gözden çıkardı.
- StarSpor
SPARTA Prag, Galatasaray’dan transfer ettiği Semih Kaya’yı gözden çıkardı. Semih’in menajeri, Sarı-Kırmızılılar’a başvurarak, tecrübeli oyuncunun CimBom’a dönebileceğini söyledi.
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