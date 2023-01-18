Semih Güler: İkinci yarıda yeni seri başlatmak istiyoruz

Adana Demirspor, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında 20 Ocak Cuma günü Bitexen Giresunspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

- Semih: "İkinci yarıda yeni seri başlatmak istiyoruz"

Defans oyuncusu Semih Güler, MKE Ankaragücü maçından 3 puanla ayrıldıkları için mutlu olduklarını ifade etti.

Sezonun ikinci yarısına iyi başlamak istediklerini vurgulayan Semih, "İkinci yarıda yeni seri başlatmak istiyoruz. Artık kaç maç olur onu bilemiyorum. İlk yarıdaki gibi bir seri yakalamak istiyoruz." dedi.

Semih, sezon sonu hedefi olarak Adana'yı Avrupa'da temsil etmeyi amaçladıklarını altını çizerek, "Beşiktaş olsun Başakşehir maçı olsun biz gösterdik ki herkesle başa çıkabiliyoruz. Hatta rakipler bizden çekinerek top oynuyor. O yüzden ben ilk 5 demiyorum, ilk 3'ü bu sene zorlayacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.