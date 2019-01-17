Semih Kaya'ya aylık 140 bin euro
GALATASARAY’IN Ozan Kabak’ın Bundesliga temsilcisi Stuttgart’a transfer olmasının ardından alel acele kiralık olarak kadrosuna kattığı Semih Kaya’nın alacağı ücretin detayları belli oldu.
Sarı-Kırmızılılar, Sparta Prag’a 2 milyon euro karşılığında sattığı 27 yaşındaki stoper için Çek kulübüne kiralama nedeniyle herhangi bir bedel ödemeyecek. Ancak Sparta Prag’ın aylık 140 bin euro ile en çok kazanan oyuncusu olan Semih’e sezonun kalan bölümü için bu parayı ödeyecek. Cim-Bom’da 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 de TFF Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Semih Kaya, Sparta Prag’da bu sezon 12 maç- ta görev yaptı.
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