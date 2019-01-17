Semih Kaya'ya aylık 140 bin euro

Sarı-Kırmızılılar, Sparta Prag’a 2 milyon euro karşılığında sattığı 27 yaşındaki stoper için Çek kulübüne kiralama nedeniyle herhangi bir bedel ödemeyecek. Ancak Sparta Prag’ın aylık 140 bin euro ile en çok kazanan oyuncusu olan Semih’e sezonun kalan bölümü için bu parayı ödeyecek. Cim-Bom’da 3 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 de TFF Süper Kupası şampiyonluğu yaşayan Semih Kaya, Sparta Prag’da bu sezon 12 maç- ta görev yaptı.