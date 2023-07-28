İSTANBUL 23°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
28 Temmuz 2023 Cuma / 11 Muharrem 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    26,9542
  • EURO
    29,5381
  • ALTIN
    1688.26
  • BIST100
    6976.13
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti
Spor

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti

Beşiktaş'ın genç oyuncusu Semih Kılıçsoy, KF Tirana karşısında kaydettiği gol ile siyah-beyazlı forma ile ilk gol sevincini yaşadı.

IHA28 Temmuz 2023 Cuma 09:16 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Beşiktaş forması ile ilk golünü kaydetti
ABONE OL

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu ilk maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile karşılaşan Beşiktaş, sahadan 3-1'lik skor ile galip ayrıldı. Siyah-beyazlıların 17 yaşındaki oyuncusu Semih Kılıçsoy, karşılaşmanın 90+4. dakikasında kaydettiği gol ile Beşiktaş formasıyla bir resmi müsabakada ilk kez gol sevinci yaşadı.

Müsabakaya yedek kulübesinde başlayan Semih, 83. dakikada Onur Bulut'un yerine oyuna dahil oldu.

Taraftarların performansından memnun kaldığı genç yetenek, karşılaşma sonrası tribünlere çağrılarak alkışlandı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.