Semih Kılıçsoy: Beşiktaş'ta çok mutluyum

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, kulüp dergisine verdiği röportajda siyah-beyazlı ekibe olan bağlılığını anlattı.

Hakkında 'Kısa süre içinde Avrupa'ya transfer olur' şeklinde yorumlar yapılan 18 yaşındaki forvet, "Bildiğim her şeyi Beşiktaş öğretti. Bundan sonra öğreneceklerimi de Beşiktaş'tan öğrenmek istiyorum. Burada çok mutluyum. 10 yaşımdan beri bu forma altındayım. Altyapıdayken en büyük hayalime kavuştum. Şimdi kalıcı olmak istiyorum ve istikrarlı şekilde takımıma fayda sağlamaya çalışıyorum." diye konuştu.

27 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 27 resmi maça çıkan Semih Kılıçsoy bu karşılaşmalarda 10 gol, 1 asistlik skor katkısı sağladı.