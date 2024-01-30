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  • Semih Kılıçsoy devleri peşine taktı! Avrupa ekipleri onu izliyor
Spor

Semih Kılıçsoy devleri peşine taktı! Avrupa ekipleri onu izliyor

Semih Kılıçsoy, Beşiktaş'taki performansıyla Avrupa ekiplerini peşine takmayı başardı. Siyah-beyazlıların 18 yaşındaki genç yıldızı Almanya, İngiltere ve Hollanda'dan önemli kulüpler takip ediyor. İşte detaylar..:

Fanatik30 Ocak 2024 Salı 10:01 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy devleri peşine taktı! Avrupa ekipleri onu izliyor
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Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Siyah-Beyazlı formayla ortaya koyduğu başarılı performansla şimdiden devleri peşine taktı. 18 yaşındaki futbolcuya Almanya'dan, İngiltere'den ve Hollanda'dan yakın takip var.

DEVLER PEŞİNDE

Beşiktaş'ta forma giyen 18 ysantrfor, şimdiden, İngiltere Premier Lig ekipleri Tottenham ve Aston Villa'nın radarına girdi. Bu 2 kulübe ek olarak Almanya Bundesliga'dan Dortmund ve Hollanda Futbolu'nun marka kulübü Ajax da Semih'i yakından takip ediyor.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Yakın süreçte kontratı uzatılan genç futbolcu, bu sezon Siyah-Beyazlı formayla ligde 10 maçta 5 gol ve 1 asistlik performans sergileyerek dikkat çekti.

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