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Spor

Semih Kılıçsoy dünya devinin radarında! Real Madrid'e Arda Güler'in ardından bir Türk daha

İspanyol devi Real Madrid, Arda Güler'den sonra Semih Kılıçsoy için harekete geçti. Eflatun beyazlıların, genç yıldızı EURO 2024'te yakından takip edeceği öne sürüldü.

15 Haziran 2024 Cumartesi 21:50 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy dünya devinin radarında! Real Madrid'e Arda Güler'in ardından bir Türk daha
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Real Madrid, Arda Güler'in ardından bir Türk genç yıldız adayını daha gözüne kestirdi.

İspanyol basınından Don Diario'nun haberine göre; Madrid devi, Beşiktaş'tın genç yıldızı Semih Kılıçsoy ile ilgileniyor.

ÖZEL OLARAK İZLENECEK

Haberde 18 yaşındaki futbolcunun Real Madrid'li yetkililer tarafından EURO 2024'te özel olarak izleneceği belirtildi.

ARDA GÜLER DETAYI

Real Madrid'in Rodygo ve Vinicius'u keşfeden scout şefi Juni Kalafat'ı, Semih Kılıçsoy'u turnuva boyunca izlemek için görevlendirdiği ifade edildi. Öte yandan Arda Güler'e yapılan takibin aynısının Semih için de uygulanacağı aktarıldı.

BEŞİKTAŞ PERFORMANSI

Beşiktaş formasıyla geçtiğimiz sezon 35 maça çıkan başarılı oyuncu, 12 gol attı ve 3 de asist yaptı.

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