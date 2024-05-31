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Spor

Semih Kılıçsoy için büyük yarış! İngiliz ekipleri sıraya girdi

Bu sezon Beşiktaş'taki performansıyla yıldızını parlatan genç yıldız Semih Kılıçsoy için İngiliz devleri yarışa girdi. Semih'i kadrosuna katmak isteyen takımın 22 milyon sterlini göz çıkarması gerekiyor. İşte detaylar...

Akşam31 Mayıs 2024 Cuma 09:04 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy için büyük yarış! İngiliz ekipleri sıraya girdi
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Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, Ada'da büyük savaş çıkardı. HITC ve 24ssports, Türk yetenek için Arsenal, Tottenham, Newcastle, M.City ve M.United'ın sırada olduğunu duyurdu. Özellikle Londra ekipleri Arsenal ve Tottenham'ın hayli ısrarcı olduğu vurgulandı.

Semih'i almak isteyen takımın 22 milyon sterlini (904 milyon 367 bin lira) gözden çıkarması gerektiği vurgulandı. Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini söyleyen ve idolünün Agüero olduğunu açıklayan Kılıçsoy, bu sezon ligde 23 maçta 1687 dakika süre alıp, 11 kez ağları sarstı ve 3 de asist yaptı. 300 bin euro olan piyasasını 8 milyon euroya çıkardı.

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