Beşiktaş'ın 18 yaşındaki golcüsü Semih Kılıçsoy, Ada'da büyük savaş çıkardı. HITC ve 24ssports, Türk yetenek için Arsenal, Tottenham, Newcastle, M.City ve M.United'ın sırada olduğunu duyurdu. Özellikle Londra ekipleri Arsenal ve Tottenham'ın hayli ısrarcı olduğu vurgulandı.

Semih'i almak isteyen takımın 22 milyon sterlini (904 milyon 367 bin lira) gözden çıkarması gerektiği vurgulandı. Premier Lig'de oynamayı hayal ettiğini söyleyen ve idolünün Agüero olduğunu açıklayan Kılıçsoy, bu sezon ligde 23 maçta 1687 dakika süre alıp, 11 kez ağları sarstı ve 3 de asist yaptı. 300 bin euro olan piyasasını 8 milyon euroya çıkardı.

