Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş'ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi. 18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.

PSG PEŞİNDE

Fransa basını, Lig 1 devi Paris Saint Germain'in, Semih'in peşinde olduğunu belirtti.

EURO 2024 PERFORMANSINI İZLEYECEKLER

Genç oyuncuyu takip eden PSG yetkililerinin, 1,80'lik futbolcunun EURO 2024 performansını da izleyeceği ve buna göre teklifte bulunabileceği ifade edildi.

BU SEZON SEMİH

Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp, 3 asist yaptı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç oyuncunun Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.