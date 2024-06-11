İSTANBUL 38°C / 24°C
Parçalı bulutlu, güneşli
11 Haziran 2024 Salı / 5 ZilHicce 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,3948
  • EURO
    34,9401
  • ALTIN
    2397.78
  • BIST100
    9997.91
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Kılıçsoy için dev talip! PSG onun peşinde
Spor

Semih Kılıçsoy için dev talip! PSG onun peşinde

Semih Kılıçsoy için sıcak bir transfer gelişmesi yaşandı. Beşiktaş'taki başarılı performansıyla büyük beğeni toplayan Semih Kılıçsoy'a PSG talip oldu. İşte detaylar...

11 Haziran 2024 Salı 09:08 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy için dev talip! PSG onun peşinde
ABONE OL

Tarihinin en sıkıntılı sezonlarından birini geride bırakan Beşiktaş'ta parlayan isim genç oyuncu Semih Kılıçsoy oldu ve attığı gollerle taraftarı sevindirdi. 18 yaşında gösterdiği performans ile dev takımların dikkatini çeken Semih Kılıçsoy için önemli bir iddia ortaya atıldı.

PSG PEŞİNDE

Fransa basını, Lig 1 devi Paris Saint Germain'in, Semih'in peşinde olduğunu belirtti.

EURO 2024 PERFORMANSINI İZLEYECEKLER

Genç oyuncuyu takip eden PSG yetkililerinin, 1,80'lik futbolcunun EURO 2024 performansını da izleyeceği ve buna göre teklifte bulunabileceği ifade edildi.

BU SEZON SEMİH

Vincenzo Montella tarafından Türkiye'nin EURO 2024 kadrosuna dahil edilen Semih Kılıçsoy bu sezon çıktığı 35 maçta 12 gol atıp, 3 asist yaptı.

2028'E KADAR SÖZLEŞMESİ VAR

Genç oyuncunun Beşiktaş'la 2028'e kadar sözleşmesi bulunuyor.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.