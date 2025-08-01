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Spor

Semih Kılıçsoy, İtalya'da! Transferin maliyetini duyurdular

Beşiktaş'ın genç yıldız adayı Semih Kılıçsoy, Cagliari'ye transfer olmak için İtalya'ya gitti. Ülke basını ise transferin maliyetini açıkladı.

Haber Merkezi1 Ağustos 2025 Cuma 22:12 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, İtalya'da! Transferin maliyetini duyurdular
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İtalya Serie A ekiplerinden Cagliari, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy'un transferinde sona geldi. Football Italia'da yer alan habere göre; 19 yaşındaki forvet oyuncusu, bu akşam İtalya'ya gelerek sağlık kontrolleri için Cagliari'ye ulaştı.

İTALYA'YA İNİŞ YAPTI, SAĞLIK KONTROLLERİ TAMAMLANACAK

Geçtiğimiz gece Beşiktaş'ın, Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda Shakhtar Donetsk ile oynadığı maç öncesinde kadroda yer alan Semih, mücadelenin ardından İtalya'ya uçtu. Genç futbolcunun transferiyle ilgili tüm resmi prosedürlerin kısa süre içinde tamamlanması bekleniyor.

1 MİLYON EURO KİRALAMA, 12 MİLYON EURO SATIN ALMA OPSİYONU

Transferin detaylarına göre Cagliari, Semih Kılıçsoy'u ilk etapta 1 milyon Euro karşılığında kiralayacak. Satın alma opsiyonu ise 12 milyon Euro olarak belirlendi. Ayrıca 2 milyon Euro'luk performansa dayalı bonuslar da anlaşmaya dahil edildi. Beşiktaş, olası bir sonraki satıştan yüzde 20 pay alacak.

TÜRK FUTBOLUNUN YÜKSELEN YILDIZI

Türk futbolunun son dönemdeki en dikkat çeken yeteneklerinden biri olarak gösterilen Kılıçsoy, birkaç hafta içinde 20 yaşına girecek. Hem santrfor hem de kanat forvet pozisyonlarında görev yapabilen genç yıldız, Türkiye U21 Milli Takımı'nda 6 maçta 5 gol kaydederken, A Milli Takım formasını da 4 kez giydi.

CAGLİARİ'DE BÜYÜK BEKLENTİ

Cagliari yönetimi, Semih Kılıçsoy'un kulübe uzun vadeli katkı sağlayacağına inanıyor. Genç oyuncunun Serie A'daki performansı şimdiden büyük bir merak konusu.

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