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Spor

Semih Kılıçsoy: Kendimi forvet olarak görüyorum

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasında evinde Malmö'yü 2-1'lik skorla mağlup eden Beşiktaş'ta 2. golün sahibi Semih Kılıçsoy, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

6 Kasım 2024 Çarşamba 21:05 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy: Kendimi forvet olarak görüyorum
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Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy, Malmö karşısında alınan galibiyeti değerlendirdi.

Genç futbolcu, "Kazanmak isityorduk. Kendi evimizde kazanmamız gereken bir maçtı. Bizim hakimiyetimizde olan bir maçtı. Takım olarak mücadele ettik ve kazandık. Çok mutluyum." dedi.

Semih Kılıçsoy, oynadığı pozisyon için, "Ben kendimi forvet olarak görüyorum ama hocam nerede görev verirse orada oynarım." diye konuştu.

Semih, son olarak, "Bu gücün nereden geliyor?" sorusuna, "Ekstra çalışıyorum ama doğuştan da gelen bir şey bu." yanıtını verdi.

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