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Spor

Semih Kılıçsoy, Mauro Icardi'yi solladı

Beşiktaş'ın genç golcüsü Semih Kılıçsoy, yakaladığı gol ortalaması ile Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi'yi geride bıraktı.

Sabah7 Şubat 2024 Çarşamba 09:58 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Mauro Icardi'yi solladı
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Beşiktaş'ın hücumdaki 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy yüzleri güldürüyor.

Aboubakar'ın kadro dışı bırakıldığı takımda hücumda sorumluluğu üstlenen 18 yaşındaki yıldız, bu sezon 11 lig maçında 7 gol atarak 0.64'lük bir ortalama ile ikinci sıraya yükseldi ve 21 maçta 13 gol atarak 0.62 gol ortalaması ile üçüncü sıradaki Mauro İcardi'yi geride bıraktı.

Listenin ilk sırasında 23 maçta 16 gol atarak 0.70'lik bir ortalama yakalayan Edin Dzeko var.

10 YILIN EN VERİMLİSİ

Bu sezon ligde sahada kaldığı 692 dakikaya sığdırdığı 7 gol ve 2 asist ile her 77 dakikada bir skor katkısı yapan Kılıçsoy, 2014- 15 sezonundan bu yana Beşiktaş'ta son 10 yılda bu alanda en verimli isim olmayı başardı. Semih'in en yakın rakibi, 2 bin 700 dakikada 26 gol ve 6 asist ile her 84.3 dakikada bir skor katkısı sağlayan Gomez oldu.

Semih, Aboubakar'ın yokluğunu hissettirmedi ve Trabzonspor maçında attığı iki golle Beşiktaş'ın bu sezon ligdeki en golcü oyuncusu oldu.

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