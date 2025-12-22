Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, bu hafta Pisa karşısında ağları havalandırdı ve İtalya'da ilk gol sevincini yaşadı. Semih Kılıçsoy, Pisa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN FARKLI"

20 yaşındaki futbolcu, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." dedi.

"SAHADA İYİ HİSSETTİM"

Cagliari'de Pisa maçıyla birlikte yedinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, "Çok heyecanlıydım ama zihinsel ve fiziksel olarak buna hazırdım. Sahada kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum." dedi.

Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan destek gören Semih, bu destekle ilgili, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Takımda bir aile gibiyiz. Bana karşı kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

"BENİM İÇİN ZORDU"

Türkiye'deki futbolun İtalya'daN farklı olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

DİL SORUNU

İtalyanca öğrenmeye de çalıştığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Takımla şimdilik İngilizce konuşuyorum." sözlerini sarf etti.

Semih, Pisa maçındaki golü için, "Topun ağlara giderken çıkardığı ses, taraftarın sevinci tarif edilemez. Golümü birçok kez izleyeceğim." dedi.

Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplamda ise 10 maçta süre buldu.