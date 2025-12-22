İSTANBUL 12°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Aralık 2025 Pazartesi / 3 Recep 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,8168
  • EURO
    50,2966
  • ALTIN
    6068.58
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünün ardından konuştu! ''İtalya'da futbol Türkiye'den çok farklı''
Spor

Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünün ardından konuştu! ''İtalya'da futbol Türkiye'den çok farklı''

Yaz transfer döneminde Cagliari'ye kiralık olarak giden Semih Kılıçsoy Serie A kariyerindeki ilk golünü kaydetti. Maçın ardından açıklamalarda bulunan Semih Kılıçsoy 'Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı.' ifadelerini kullandı. İşte detaylar...

HABER MERKEZİ22 Aralık 2025 Pazartesi 15:37 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy, Serie A'daki ilk golünün ardından konuştu! ''İtalya'da futbol Türkiye'den çok farklı''
ABONE OL

Beşiktaş'tan yaz transfer döneminde Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, bu hafta Pisa karşısında ağları havalandırdı ve İtalya'da ilk gol sevincini yaşadı. Semih Kılıçsoy, Pisa maçının ardından açıklamalarda bulundu.

"TÜRKİYE'DEN FARKLI"

20 yaşındaki futbolcu, "Burada oynanan futbol, Türkiye'den çok farklı. Sahada, maçlarda ve antrenmanlarda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım ve bence gelişim kaydettim." dedi.

"SAHADA İYİ HİSSETTİM"

Cagliari'de Pisa maçıyla birlikte yedinci kez ilk 11'de sahaya çıkan Semih Kılıçsoy, "Çok heyecanlıydım ama zihinsel ve fiziksel olarak buna hazırdım. Sahada kendimi iyi hissettiğimi düşünüyorum." dedi.

Takım arkadaşlarından ve taraftarlardan destek gören Semih, bu destekle ilgili, "Burada kendimi çok iyi hissediyorum. Takımda bir aile gibiyiz. Bana karşı kardeş gibi davranıyorlar." dedi.

"BENİM İÇİN ZORDU"

Türkiye'deki futbolun İtalya'daN farklı olduğunun altını çizen genç futbolcu, "Sahada boşluk bulmak benim için daha zordu ama oynadığım maçlarda geliştiğimi düşünüyorum." diye konuştu.

DİL SORUNU

İtalyanca öğrenmeye de çalıştığını söyleyen Semih Kılıçsoy, "Takımla şimdilik İngilizce konuşuyorum." sözlerini sarf etti.

Semih, Pisa maçındaki golü için, "Topun ağlara giderken çıkardığı ses, taraftarın sevinci tarif edilemez. Golümü birçok kez izleyeceğim." dedi.

Beşiktaş'tan Cagliari'ye satın alma opsiyonuyla kiralanan Semih Kılıçsoy, İtalyan ekibinde toplamda ise 10 maçta süre buldu.

ÖNERİLEN VİDEO

Teknik ve fiziki takip sonuç verdi: Teröristbaşının yeğeni böyle yakalandı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.