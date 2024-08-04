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Spor

Semih Kılıçsoy: Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi

Beşiktaş'ın genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, sezona kupayla başlamanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

IHA4 Ağustos 2024 Pazar 01:10 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy: Sezona kupayla başlamak bizim için çok önemliydi
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Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda mücadele ettiği Galatasaray'ı 5-0 yendi.

Maçın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan siyah-beyazlıların genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, "Çok mutluyuz. Kupayla başladık sezona. İyi bir skorla güzel bir galibiyet aldık. İyi oynadık, rakibimizden üstündük. Çok büyük motivasyon bizim için. Ortamımız çok sıcak, çok iyi, aile ortamı var. Sezona kupayla başlamak da bizim için çok önemliydi. İnşallah galibiyetlerle devam edeceğiz" diye konuştu.

Maçta gol atan siyah-beyazlıların genç futbolcusu Mustafa Hekimoğlu'nun çok iyi bir futbolcu olduğunu belirten Kılıçsoy, "Aramız da çok iyi. Bugün de ilk golünü attı. İnşallah daha çok atacak" şeklinde konuştu.

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst ile aralarının çok iyi olduğunu ifade eden 18 yaşındaki futbolcu, "Hocamız çok iyi. Hocamız sürekli hızlı oyun ve hücum futbolu isteyen bir teknik direktör. Bugün de belli oldu" ifadelerini kullandı.

Siyah-beyazlı taraftarların her zaman kendilerine destek verdiğini söyleyen Semih Kılıçsoy, "Taraftarlarımız her zaman bize destek oluyorlar. Bu sene elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. Onlara en mutlu şekilde karşılık vermeye çalışacağız" diyerek sözlerini tamamladı.

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