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Spor

Semih Kılıçsoy tarihe geçti! 16 yıl sonra...

Beşiktaş'ın deplasmanda Çaykur Rizespor'u 4-0 mağlup ettiği maça damga vuran isim Semih Kılıçsoy, attığı golle adını tarihe yazdırdı. Genç yıldız, siyah beyazlılarda Batuhan Karadeniz ardından bir rekora imza attı.

9 Ocak 2024 Salı 22:21 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy tarihe geçti! 16 yıl sonra...
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Trendyol Süper Lig'de 16. haftanın erteleme maçında Beşiktaş, Çaykur Rizespor'a konuk oldu. Müsabakada siyah-beyazlı ekibin genç futbolcusu Semih Kılıçsoy, attığı gole ile adını tarihe yazdırdı.

SEMİH'TEN MUAZZAM GOL

Müsabakanın 45. dakikasında Demir Ege Tıknaz'ın pasıyla ceza sahası dışı sağ çaprazda topla buluşan Semih Kılıçsoy'un vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-2

Beşiktaşta Semih Kılıçsoy tarihe geçti 16 yıl sonra bir ilk...

TARİHE GEÇTİ

Beşiktaş forması giyen Semih Kılıçsoy, 2007/2008 sezonundan bu yana Batuhan Karadeniz'in ardından üst üste üç Süper Lig maçında gol atan en genç ikinci oyuncu oldu.

BİR GOL DAHA ATTI

47. dakikada Semih Kılıçsoy sağ çaprazdan sağ ayağıyla vuruşunu yaptı, meşin yuvarlak kaleci Tarık Öetin'in üzerinden ağlarla buluştu.

"İDOLÜM AGÜERO"

Maçın ardından, Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, Rizespor galibiyetini değerlendirdi.

Semih Kılıçsoy, "Buraya kazanmaya gelmiştik, ihtiyacımız vardı. Çok şükür kazandık, ben de takımıma goller ve asistle katkıda bulundum. Çok mutluyum." dedi.

Genç futbolcu, sözlerine, "Oynadıkça form tutuyorum. Gol atıyorum, asist yapıyorum inşallah daha iyi olacağım. Daha iyi olmak zorundayım." diye devam etti.

Semih Kılıçsoy, "İdolün kim?" şeklinde gelen sorunun ardından, "Agüero." cevabını verdi.

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