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Spor

Semih Kılıçsoy transfer iddiaları için konuştu!

Beşiktaş'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy hakkında çıkan transfer haberleri hakkında konuştu. İşte o açıklamanın detayları...

9 Mayıs 2024 Perşembe 09:40 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy transfer iddiaları için konuştu!
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Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy, basın mensuplarına açıklamada bulundu.

Ziraat Türkiye Kupası'ndaki final maçına odaklandıklarını ifade eden genç futbolcu, "Bu sezon çok istediğimiz gibi geçmedi ama önümüzde bir kupa finali var. Onu düşünüyoruz. Oraya odaklandık. Kendi açımdan da iyi geçiyor. İyi bir performans verdiğimi düşünüyorum. İnşallah böyle devam edecek" şeklinde konuştu.

Transfer için gelen soruya cevap veren Semih Kılıçsoy, "Ben bu konularla ilgilenmiyorum. Kulübümün çıkarları doğrultusunda, her zaman kulübüme göre hareket ediyorum." sözlerini sarf etti.

Beşiktaş'ta bu sezon 32 maçta süre bulan 18 yaşındaki futbolcu, 11 gol attı ve 2 asist yaptı.

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