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Spor

Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız yorumu

A Milli Futbol Takımı'nın genç yıldızlarından Semih Kılıçsoy, takım arkadaşları Arda güler ve Kenan Yıldız hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

2 Temmuz 2024 Salı 09:58 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'dan Arda Güler ve Kenan Yıldız yorumu
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A Milli Takım'ın genç yıldızı Semih Kılıçsoy, UEFA'nın resmi sitesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

İşte Semih'in dikkat çeken açıklamaları;

"Burada olduğum için çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu sezona U19 Milli Takımı ile başladım ve şimdi A Milli Takımın bir parçasıyım, bu muhteşem bir şey. 2005 doğumlu oyuncular olarak Arda Güler ve Kenan Yıldız ile U16 ve U17 milli takımlarında birlikte oynadık. Şimdi de EURO 2024'te A Milli Takım ile buradayız. Kendimi sakin, özgüvenli bir oyuncu olarak tanımlayabilirim. (Cenk Tosun) Kendisiyle Beşiktaş'ta da birlikte oynuyoruz. Bana her zaman destek oluyor ve tecrübelerini paylaşıyor. Onunla aynı takımda olduğum için çok mutluyum."

  • semih kılıçsoy
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