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Spor

Semih Kılıçsoy'un son talibi İspanyol devi

Beşiktaş'ın 18 yaşındaki genç yıldızı Semih Kılıçsoy Alman ekiplerinin ardından İspanyol devinin de radarına girmeyi başardı. Başarılı futbolcu için siyah beyazlı yönetim şu anda kapılarını kapatmış durumda. İşte detaylar...

Sabah20 Ocak 2024 Cumartesi 14:00 - Güncelleme:
Semih Kılıçsoy'un son talibi İspanyol devi
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Genç Türkler, Avrupa futbolunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Sezon başında Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler'in ardından şimdi de Beşiktaşlı Semih Kılıçsoy, birçok kulübün gözdesi durumuna geldi.

Son 4 maçta 5 gol ve 1 asistlik performansıyla tüm dikkatleri üzerine çekmeyi başaran 18 yaşındaki futbolcuyu, Bundesliga ekipleri Hoffenheim, Eintracht Frankfurt ve Stuttgart scoutlar aracılığı ile mercek altına aldı. Oyuncuyu büyük potansiyel olarak listesine dahil eden son takım ise İspanyol devi Atletico Madrid.

TEKLİFLERE KAPILAR KAPATILDI

Siyah-beyazlı ekipte gösterdiği çıkış sonrası öncelikle 11'de forma giymeye devam etmeyi ardından performansını artırarak Avrupa Şampiyonası kadrosunda yer almayı hedefleyen Semih için Beşiktaş yönetimi kapıları kapatmış durumda. Kulübün kurmayları ve camia, genç futbolcuyu takımın geleceği olarak görüyor ve çok daha iyi noktalara ulaşacağını düşünüyor. Bu nedenle rekor bonservisle yurt dışına gitme potansiyeline rağmen şu an için satışı gündemde yer almıyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Genç yıldız, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 16 maçta 6 gol attı ve 1 asist yaptı.

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