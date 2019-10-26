Şampiyonluk yolunda umutlu olduklarını kaydeden Özsoy, "Konyaspor gibi dirençli bir takıma karşı net bir galibiyet almanın gururunu yaşıyoruz. Eksiklerimiz de dönünce çok daha güçlü olacağımıza inanıyoruz. İlk yarının ortalarına geldiğimzide takımımız daha da şekilleniyor gibi. 29. şampiyonluğa ulaşmak istiyoruz. Şu anda erken olduğunun ve acele etmememiz gerektiğinin de farkındayız ama takımın durumu bize mutluluk veriyor." ifadelerini kullandı.

Takım olarak şampiyonluğa kenetlendiklerini kaydeden yönetici, "Şampiyonluğa olan inancım sonsuz. Ersun hocaya, oyuncularımıza, oynayan, oynamayan tüm oyunculara, tüm staffa güvenimiz sonsuz" dedi.

"DEVRE ARASINDA TRANSFER OLABİLİR"

Devre arasında takviye yapılıp yapılmayacağı sorulan yönetici, "Devre arasında transfer olabilir. Ersun hoca Comolli ile oturur, konuşur ve bize gelen rapor doğrultusunda çalışmalar yaparız" cevabını verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın seneye Fenerbahçe'nin Avrupa kupası maçına gelmek istediğini söylemesi ile ilgili Özsoy, "Sayın Cumhurbaşkanımızı tüm maçlarımıza bekleriz. Avrupa'da zirvede olmak bizim birinci ve olmazsa olmaz hedefimizdir. Sayın Cumhurbaşkanı spordan gelme bir insandır, sporu çok sever. Spor bakanımız da mükemmel bir insan, her sorunu dinleyen ve çözmek isteyen bir insan" diye konuştu.