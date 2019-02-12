Semih Özsoy: Fenerbahçe'yi kimseye yedirmeyiz

Spor Toto Süper Lig'in 21. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Kayserispor'a 1-0 mağlup oldu. Karşılaşma sonrası hakem kararlarına tepki gösteren Başkan Vekili Semih Özsoy, NTV'de yayınlanan %100 Futbol programında açıklamalarda bulundu.

''COCU, BARCELONA'NIN GÜNDEMİNDEYDİ''

''Cocu, Barcelona'nın gündemine gelen isimlerin başındaydı. Ancak takım ile uyuşma olmadı. Taraftar olsam ben de takımı eleştiririm. Fenerbahçe için yanlıştan döner, öz eleştiri yaparız.''

''Teknolojiyi zekaya bağlı nasıl kullandığınız önemli. VAR'ı kendi çıkarları uğruna kullanıyorlar. Biz bunların hiçbirini samimi bulmuyoruz. MHK'ye olan bir güvensizlik vardı. Kayseri maçından sonra da söyledim, düdük astırmak niyetinde değiliz. O düdüğü dağıtanlarla bizim işimiz. Hatta onları oraya getirenlerle işimiz. Evet biz bağırmıyoruz, konuşmuyoruz ama bu acizliğimizden kaynaklanmıyor. Gerekirse bağırmasını biliriz.''

''KİMSENİN GÜCÜ YETMEZ''

''Fenerbahçe'yi sistemin dışına atmaya çalışıyorlar kimsenin buna gücü yetmez. Bursa maçıyla başlayan süreçte yapılan hakem hataları bizi endişeye sevk etti. Kayserispor maçından yapılanlar kasıtlı ve planlı olarak yapıldığı ortaya çıktı. Bursa maçında yapılan hatalar bir skandal. Seyredip golü vermesi büyük hata. Dışardan öğrendiklerimiz ve duyduklarımız kabul edilebilir. Ancak onları da duyum diye söylemeyelim. Biz ısrarlı ve kararlı bir şekilde bu işin arkasında duracağız. Cezalı oyuncularımızı cezalı duruma düşürmek için planlı hakemler kart gösteriyor. Abartarak söyleyeceğim Tolgay Arslan'a verilen kart otobüste verilmişti. 2 gün sonra yaşananlar da ortadadır.''

''YUSUF NAMOĞLU GİDİCİ''

''MHK'nin gitmesi bizi kesmez. Yusuf Namoğlu gidici. Onun gitmesinin peşinde değiliz. O gidecek zaten. Şimdiden yerine getirecekleri isim Kuddusi Müftüoğlu'nu da ısıtmaya başlamışlar.''

''YILDIRIM DEMİRÖREN GİTSİN...''

''Diyorlar ki Yıldırım Demirören, TFF ile çok ilgilenmez. O zaman gitsin yerine yapabilecek birisi gelsin. Ali Koç, Fenerbahçe ile ilgilenmez diyebilir miyiz? Böyle olmaz bu. İlgilenmiyorsa yapılması gereken bellidir. Federasyonda Fenerbahçe'de Servet Yardımcı ve Nihat Özdemir var. Doğru şeyi yaparak taraf olmuyorlar. Biz o insanlara demiyoruz ki bizim adımıza transfer görüşmelerine girin, Fenerbahçe için istifa edin. Onlar da o işi yapacak insanlar değil. İnanıyorlar ki yanlış yapıldığına müdahale ederler. Fenerbahçe'yi kimseye yedirmeyiz.''

''ESKİ HAKEMLERDEN ERMAN TOROĞLU VE AHMET ÇAKAR''

''MHK'nin başındaki insanın isminin değeri yok ne yaptığı önemli. Seversiniz, sevmezsiniz çok eleştiriyoruz eski hakemlik yapmış televizyon yorumcuları var. Bizim dünya görüşümüz aynı olmayabilir. Bu insanlar rahatlıkla herkese herşeyi söyleyebiliyorlar. Ben onlar olsun demiyorum. Tarzlarını tartışmıyoruz onlar aynı şeyler. Ancak onlar gibi insanlar olduğunda daha sağlıklı olur''

''BİZİM YANIMIZDA OLACAKLAR''

''Yapacağımız hamlelere Süper Lig'de bir çok takımın taraftarları da destek verecek. Biz son taşız, bizi de çekerlerse anadoludan şampiyon falan çıkmaz. Biz şampiyonluk potasında değiliz buna rağmen bunların başımıza gelmesi daha çok bizi korkutuyor.''

''COMOLLİ'NİN YAPTIĞI İYİ İŞLER VAR''

''İşler iyi gitmeyince suçlu çok olur. Sezon başında aldığımız oyunculara kimse kötü diyemez. Herkes iyi oyuncular diyordu. Comolli kendisini ifade etmediği için suçlu görünüyor. Yaptığı çok iyi işler de var. Gelecek ne getirir bilemeyiz. Cocu'nun sözleşmesinde bizi yerden yere vurdular, Comolli'nin Cocu ile olşan ikili ilişkileri ile güzel bir ayrılık oldu. Moses'i Chelsea'den çıkartmak kolay değil. Bunlar yapılan iyi işler. Benfica maçına transfersiz çıktık diye eleştirildi. Soldado'nun Esenyurt'ta eli kırıldı. Bunu nerden bilebilirdik ki.''

''UEFA İYİ NİYETİMİZİ GÖRÜYOR''

'UEFA iyi niyetimizi görüyor. Yapılandırma süreci devam ediyor. Yapacağımız kampanyalar ile birlikte oradaki süreç iyi tamamlanacak. Çok iyi bir proje hazırlıyoruz.''

''Obradovic ile 1 yıllık sözleşmemiz var. Önümüzdeki sezonun yapılanmasını da yapıyoruz. Söylentiler yalan takımdan ayrılmayacak. Jan Vesely ile 3 yıllık sözleşme imzalayacağız. Avrupa'nın en değerli oyuncularından birisi''