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Semih Özsoy: Serdar Aziz ve Tolgay Arslan, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'in, Fenerbahçe'ye gelmek istediğini açıkladı.

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Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Yeni Malatyaspor'dan Sadık Çiftpınar'ı transfer ettikten sonra Tolgay Arslan ve Serdar Aziz'i de kadrolarına katmak istediklerini açıkladı.

Sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy: "Tolgay Arslan ve Serdar Aziz, Fenerbahçe'ye gelmek istiyor." açıklamasıyla bu iki isme imza attırmak için gerekeni yapacaklarını belirtti.

Öte yandan Semih Özsoy, "Sadık Çiftpınar'ı kadromuza kattık. 'Sadık 'Önceliğim Fenerbahçe' dedi ve transferi bizi çok mutlu etti." diyerek yeni transferlerinin Beşiktaş'ı değil Fenerbahçe'yi seçtiğini dile getirdi.

(Sporx)

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