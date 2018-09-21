Semih Özsoy'dan Cocu açıklaması: Hata yaptıysak ısrarcı olmayız

Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy TRT Spor'da açıklamalarda bulundu. Özsoy: "Acil alınacak bir önlem veya karar yok. Görevimizin başındayız, radikal kararlar gerekirse alınır. Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil" ifadelerini kullandı.

"Sonuç olarak ve futbol olarak Zagreb maçı kabul edilebilir değildi. Futboculardaki isteksizlik bizi üzdü ancak bu böyle devam edecek değildir. Bizim için beklenmeyen bir mağlubiyet. En kısa sürede bunu atlatıcaklarına inanıyorum. Samandıra'da toplantılar da yaptık. Kafileyle beraber Samandıra'ya döndük. Acil alınacak bir önlem veya karar yok. Görevimizin başındayız, radikal kararlar gerekirse alınır. Kötü bir sonuç sonrasında hemen müdahale yapmak doğru değil. Neyin ne olduğunun farkındayız.

"Beş maçta verilen resim devamlılık olmadığı yönünde..."

"Biz seçim kampanyası sürece açık olacağız, şeffaf olacağız dedik. Bunu her platformda uyguladık. Çok tecrübeli oyuncularımız var. Ağabeylik sistemi de var ancak her mağlubiyet sonrası bunların gündeme gelmesi doğru değil. Yenince de, yenilince de o ağabeyler orada var. Beş maçta verilen resim devamlılık olmadığı yönünde ancak bunlar zaman içerisinde düzelecek. Uygulanmak istenenlerde biraz daha süreye ihtiyacımız var"

"Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok"

"Mukavelemiz var ama bir mecburiyetimiz yok, esas olan Fenerbahçe'dir, vazgeçilmez olan Fenerbahçe'dir. Hatamızda inatlaşmayız, buradan dönmekte fayda var deriz. Aman basın ne der, kamuoyu ne der demeyiz, bunun bir örneği de Fabian. Sakat olduğu için ülkesine gönderildi. Yanlış olduğunu düşünürsek, ısrarcı olmayız."

"Fikret Orman'ın neden böyle bir açıklama yaptığını anlayamadık"

"Fikret Orman'ın sarf ettiği katlettiği kelimesi kabul edilemez. Benim bundan anladığım Aykut Kocaman'dır. Aykut hoca kesinlikle bunu hak edecek bir şey yapmadı. Anlamsız bulduk ve neden böyle bir açıklama yaptığını anlayamadık"

"Ali başkan niye Şenol Güneş'e çiçek versin? Bu külliyen yalandır"

Fikret Orman sözde yaptıklarını eyleme de geçirmeli. Geçmişe sünger çekilecekse, temiz sayfa açıklacaksa, cam iki taraftan temizlenir. Biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Küfürler edilirken durdurmak yerine tasdik etmek kabul edici değil. Ali başkan niye Şenol Güneş'e çiçek versin? Bu külliyen yalandır. Ağırlamak başka bir şeydir, ağırlayacağız. Büyük Fenerbahçe taraftarı küfür etmeyecektir.Geçen sene yapılanlara girmek istemiyorum, ben taraftardım. Kaleci Tolga'nın yaptıkları, Şenol hocanın yaptıkları kabul edilebilir değildi. Bunlar olmadığı sürece, bir şey olmayacağının garantisini veririm.

"Hatamızda restleşmeyiz, gereken neyse yaparız"

"1-2 gün sonraki bir durum, bizi bir karar almaya itebilir. Hatamızda restleşmeyiz, gereken neyse yaparız."

"İspanya'dan Carlos ile görüşüldüğü ile ilgili haberler geliyor." sorusuna Semih Özsoy: "Haberci sizsiniz, siz araştırın." cevabını verdi.