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Semih Özsoy'dan çok sert Galatasaray açıklaması

Fenerbahçe İkinci Başkanı Semih Özsoy, Akhisarspor'u yendikleri karşılaşmanın ardından Çaykur Rizespor - Galatasaray maçına yönelik açıklamalar yaptı.

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Galatasaraylı Emre Akbaba'ya geçmiş olsun mesajı gönderen Semih Özsoy "Emre Akbaba'ya geçmiş olsun. Bizim maçımızda güzel oyun yoktu, çirkin bile diyebiliriz. Zorlandık, galip gelmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Şimdi gelecek yılın çalışmalarına başladık. İnşallah seneye ait olduğumuz yer olan zirve için takımımızı kuracağız ve bu yönde hareket edeceğiz." dedi.

Abdurrahim Albayrak'ın "Bildiklerim var, zamanı gelince konuşacağım" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Semih Özsoy, "Onlarda bir kültür ve gelenek. Ersun Yanal'ın dediğine katılıyorum, kara, kapkara gece. Türk futbolu için utanç verici bir gece. Biz geldiğimizden beri temiz futbol dedik. Bugün 20 yıldır oynanan tiyatronun son perdesiydi. Mühür oldu, dünya gördü, Türkiye gördü. Takımlar değişse bile 17 takımın emeğinin nasıl çalındığını gördük. Ne diyeceğimizi artık bilemiyoruz. Konuşacağız, konuşacağız ta ki şampiyon olana kadar. Muhtemelen Abdurrahim Bey konuşmayacaktır. Şampiyon olurlar mı bilmiyorum ama sürekli" ifadelerini kullandı.

Ezeli rakipleri Galatasaray hakkında da konuşan Özsoy, "Şampiyonlukta, posterde gördüklerimiz vardı, bu sene o postere kimi sokacaklar merak ediyoruz. Fenerbahçe önderliğinde temiz futbol adına neler yapabileceğiz, düşüneceğiz. TFF'de seçim var, bir değişim için artık gerekenler yapılmalı. Bugün Başakşehir'e oluyor, Beşiktaş'a oluyor yıllarca da bize oldu. Demek sürekli bir takımın şampiyon olunması isteniyor. Söyleyecek çok şey var ama lafın fayda etmediği olay. Bugün Rize'nin hakkı yendi, geçen hafta da başkasının. Tekrar söylüyorum, bakalım bu sene şampiyonluk posterlerinde kim olacak." şeklinde konuştu.

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