11°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8039
  • 6,5644
  • 240.288
  • 96.290
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Semih Özsoy'dan Fatih Terim'e yanıt

Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy, Galatasaray derbisi sonrasında sarı-kırmızılı rakiplerinin tepkilerine yanıt verdi.

  • 6
  • 1
  • 0
  • 0
  • 1
  • 0
x

Sarı-lacivertli yönetici Semih Özsoy, "Bir derbi daha geride kaldı, çekişmeli maç oldu. 11'e 11 olsaydı bizim lehimize bir maç olabilirdi. 10 kişi kaldıktan sonra biraz baskı yedik. Aynı şartlarda oynasaydık, çok rahat kazanabilirdik. Söylenecek birkaç şey var, her şeye cevap vermek istemiyoruz. Gönlümüz bu skoru kabul etmiyor ama mantıken kabul ediyoruz." dedi.

ABDURRAHİM ALBAYRAK'A CEVAP VERDİ RIDVAN DİLMEN'E DE GÖNDERME

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak'ın hakem Ali Palabıyık'la ilgili tepkilerinin hatırlatılması üzerien Semih Özsoy, "Hakemin iyi maç yönetmediğine katılıyorum. Ancak karşı takımın hocaları, takımlarını değil ama maçı çok iyi yönettiler. Dost dediklerimizin, televizyonda söylediklerini de duyduk. Mehmet Topal'a kırmızı kart diyenler, Belhanda'nın 19. dakikada atılması gerektiğini söylemediler. Galatasaray'ın şampiyonluğu elinden alınıyor, alınmıyor bu bizimle alakalı şeyler değil. Biz her maçı kazanamk için oynuyoruz." ifadelerini konuştu.

Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray'a yenilmemesiyle ilgili de konuşan Semih Özsoy, "Bizi burada yenemezler, yenemeyecekler de. Burada taraftarın gücü var" açıklamasını yaptı.

SEMİH ÖZSOY'DAN FATİH TERİM'E YANIT

Fatih Terim'in "Gelenek söylemlerine katılmıyorum, burada unutulmaz anılarımız var" şeklindeki açıklamasına da cevap veren Semih Özsoy, "Karşı takımın hocalarına cavep vermek benim işim değil. Saha içi konuşuluyorsa, Ersun Hoca cevap verdi. Fatih Hoca'nın 'Bizim güzel anılarımız var' sözü var. Başkanımız FETÖ kumpası ile hapisteyken burada aldıkları bir şampiyonluk var. Bir daha böyle bir şey olmayacağı için de, böyle bir şey göremeyeceklerini söyleyebilirim." diyerek sözlerini noktaladı.

Uzun menzilde hassas vuruş: Kanatlı Güdüm Kiti

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

İstanbul Maltepe'de oyların sayımına ara verildi

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Dünya'ya en yakın öte gezegenin komşusu olabilir

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

Güvenlik önemleri en üst seviyeye çıkartıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

LGS'de başvuru süresi uzatıldı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Notre Dame Katedrali'nde yangın çıktı

Rusya'ya karşı '5 Apache'

Rusya'ya karşı '5 Apache'

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

KADEM'den İstanbul Tabip Odası'na tepki

'Acil müdahale' çağrısı

'Acil müdahale' çağrısı
 

POPÜLER HABERLER

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

Bin kilometre menzilli seyir füzesi başarıyla test edildi

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

James Bond'un sırrı ortaya çıktı

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yeni kıdem sistemi 82 milyona yarayacak

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

Yolcuların bagajlarından çıkanlar görenleri hayrete düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA