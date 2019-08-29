Semih Özsoy'dan Volkan Demirel ve transfer açıklaması

Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Semih Özsoy, Kulüpler Birliği Vakfı'nın olağan Genel Kurulu'nun ardından transfer hakkında konuştu.

Semih Özsoy, transferler hakkında çok çalışma yaptıklarını belirtirken ''Transferler ile ilgili Damien Comolli gerektiği zaman gerekli açıklamaları yapıyor ve dediğiniz gibi sonuna geldik. Zaten şurada birkaç günümüz kaldı, pazartesi gününe kadar. Söz verilenlerin hepsi yapılır, gerçekleşir. Elimizden geldiğince müdahaleler yapıp halletmeye çalışıyoruz. Ali Başkan çok mesai harcıyor. Dolayısıyla en iyi şekilde transfer sezonunu kapatmak istiyoruz. İyi bir takım kurduk, önemli olan o havayı ve o ruhu kaybetmemek.'' şeklinde konuştu.

''TRANSFERİN BİTMESİNE ÇOK AZ KALDI''

Transfer hakkında Comolli'nin bilgi vereceğini söyleyen Fenerbahçe Başkan Vekili, ''Hakikaten islim üzerindeyiz, forma anlamında ve futbol anlamında değil, hava anlamında. Ali başkanın yaptıkları ile birlikte Damien Comolli gerekli açıklamaları yapar size. Oyuncu bazında konuşmayalım. Transferin bitmesine çok az kaldı dedim. Oyuncular olabilir, önemli olan Fenerbahçemizin şartlarına uyması.'' sözlerini kullandı.'' ifadelerini kullandı.

''VOLKAN DEMİREL BU CAMİANIN BİR EVLADI''

Fenerbahçe'nin henüz sözleşme yenileme teklif etmediği ve şu anda sözleşmesi elinde bulunan Volkan Demirel hakkında da konuşan Özsoy, ''Volkan Demirel camiamızın evladı, onunla görüşüldü. Kendisinin de bildikleri var. Ali Başkan'ın onunla konuştukları var. Dolayısıyla bizim içimizden biri. Pozisyonunun ne olduğunun hiç önemi yok. Kendisi kararını verdiğinde hepsi netleşir.'' dedi.

MELNJAK SORUSUNA CEVAP

Son zamanlarda adı transferde anılan Çaykur Rizespor'un Hırvat sol beki Dario Melnjak sorusuna ise Semih Özsoy'un cevabı ''Ali Başkan ve Comolli transferler üstünde çalışıyor. İsim vermem doğru olmaz. Bugünden yarına çok şey değişebilir.'' şeklinde oldu.