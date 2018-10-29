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Semih Saygıner, bronz madalya kazandı

Milli sporcu Semih Saygıner, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.

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Milli sporcu Semih Saygıner, 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya kazandı.
 
Fransa'nın La Baule kentinde düzenlenen organizasyonunun yarı finalinde Güney Koreli Jae-Ho Cho'ya yenilen Semih Saygıner, kupada üçüncülüğü Belçikalı Frederic Caudron ile paylaştı.
 
Milli bilardocu, dünya klasmanında da 3. sıraya yükseldi.
 
Dünya Kupası'nda Alman Martin Horn altın, Jae-Ho Cho da gümüş madalya kazandı.

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