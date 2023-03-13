Semih Saygıner: Umarım herkesi mutlu etmişizdir

Almanya'da düzenlenen Milli Takımlar Dünya 3 Bant Bilardo Şampiyonası'nda şampiyon olan Semih Saygıner ve Tayfun Taşdemir, havalimanında açıklamalarda bulundu.

Semih Saygıner, "Dünya şampiyonu olmak çok ayrıcalıklı bir durum. Milli takımlar düzeyinde tek şampiyonluğu olan branş olduğumuzu biliyorum. Şu anda takım halinde Türkiye, milli takımlar düzeyinde dünya klasmanında bir numara. UEFA futbol klasmanı gibi düşünün, bir numarayız dünyada. Gerçekten Türkiye, dünyada bilardoyu domino etmeye başladı. Bunun sonuçlarını da görüyoruz diğer başarılardan. Çok özel bir turnuvaydı. Tayfun'la biz 2003 ve 2004'te orada dünya şampiyonu olduk. İlk dünya şampiyonluğunu almıştık, 19 sene sonra birlikte dünya şampiyonu olmak... Bu yaşadığımız inanılmaz zor dönemde böylesine bir başarı getirmek ülkeye gerçekten bizi çok mutlu etti. İnanılmaz bir olay yaşandı Türkiye'de, evler yıkıldı, insanlar hayatını kaybetti, ailelerini kaybetti. Biz bir hafta evden çıkamadık. Sanki aileden birini kaybetmiş gibi üzüldük. Bu başarıyla insanların yüzünde bir nebze tebessüm yaratabildiysek bizim için en değerlisi o. Çok mutlu olduk çünkü bu başarıyı bu dönemde getirmiş olmaktan dolayı. Umarım herkesi mutlu etmişizdir." diye konuştu.

Tayfun Taşdemir ise, "Ustanın depremle ilgili sözlerine yüzde yüz katılıyorum. Emeğim olduğu için gururlu ve mutluyum. İnşallah daha nice başarıları getirmek dileğiyle, kazanılması gereken turnuvalar var." sözlerini kullandı.

Bir kez daha söz alan Semih Saygıner, "Biz içinde olduğumuz için bize normal gibi geliyor olabilir. Ama her gün olan bir şey değil. Bir konuda dünya şampiyonu olmak çok büyük emek ve çalışma istiyor. Tayfun da, ben de, diğer arkadaşlar da sonuna kadar mücadele eden, mücadeleyi bırakmayan, spora önem veren, bilardonun bir spor olarak anılmasına katkıları olan bir camiayız. Umarım yeni jenerasyonda da bu spora ilgi duyan, ülkemizi temsil edip, aynı bizler gibi dünya şampiyonluğu getiren insanlar olur. Bunun için çabalıyoruz, örnek olmaya çalışıyoruz. Umarım becerebiliyoruzdur. Çok duygusal bir turnuva yaşadım. 59 yaşında girdim. Belki de son defa yaşayacağım böyle milli takımlar şampiyonluğu. Çünkü o kadar zordur ki, sporda sürekli başarıyı kazanabilmek. Hele bilardo gibi bir sporda, rakibiniz oynarken oturuyorsunuz. Herkes şampiyon olmak istiyor. Tayfun'la olması çok özeldi, ilk şampiyonluğu onunla yaşadım. İnsanların hayattan elini eteğini çektiği bir yaşta, bu şampiyonluğu ülkeme kazandırdığım için çok mutluyum." sözlerini sarf etti.

Son olarak Tayfun Taşdemir, "Milli Takımlar'daki ilk şampiyonluğum ustayla. Eskiyi hatırlattı, ilk şampiyonluğumu. Tabii ki ülkenin ve dünyanın duayeniyle tekrar birlikte olmak, bu zor dönemde, bu yükü alıp şampiyonluğa ulaşmak.... Sevincimi görürsünüz. Dünya şampiyonu da oldum bu sene, öyle bir sevinç hiç çıkmadı. Benim için de çok özeldi. Çok mutluyuz, çok gururluyuz." şeklinde konuştu.