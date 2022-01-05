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Spor

Semt77 Yalovaspor - Bursaspor maçına koronavirüs ertelemesi

ING Basketbol Süper Ligi'nde oynanacak olan Semt77 Yalovaspor-Frutti Extra Bursaspor maçı Kovid-19 vakaları nedeniyle ertelendi

AA5 Ocak 2022 Çarşamba 16:14 - Güncelleme: 5 Ocak 2022 Çarşamba 16:14
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ING Basketbol Süper Ligi'nin 16. haftasında Semt77 Yalovaspor ile Frutti Extra Bursaspor arasında 9 Ocak Pazar günü oynanması gereken karşılaşma, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakaları nedeniyle ertelendi.

Semt77 Yalovaspor Kulübünden yapılan açıklamada, 9 Ocak Pazar günü oynanması planlanan Frutti Extra Bursaspor karşılaşmasının ertelendiği belirtildi.

Maçın oynanacağı tarih ve saatin Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından daha sonra belirleneceği kaydedildi.

Açıklamada, takımda 4'ü oyuncu, 5'i teknik ekipten olmak üzere 9 kişinin testlerinin pozitif çıktığı, 2 oyuncunun ise ağır grip yaşadığı hatırlatıldı.

  • Semt77 Yalovaspor
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  • Basketbol Süper Ligi

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