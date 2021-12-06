İSTANBUL 17°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
6 Aralık 2021 Pazartesi / 2 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    13,6792
  • EURO
    15,5224
  • ALTIN
    784.421
  • BIST100
    1910.41
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Semt77 Yalovaspor evinde farklı kazandı
Spor

Semt77 Yalovaspor evinde farklı kazandı

Semt77 Yalovaspor, ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. hafta maçında evinde Büyükçekmece Basketbol'u 80-68 yendi.

6 Aralık 2021 Pazartesi 00:24 - Güncelleme: 6 Aralık 2021 Pazartesi 00:24
ABONE OL

ING Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında Semt77 Yalovaspor, konuk ettiği Büyükçekmece Basketbol'u 80-68 mağlup etti.

SALON: 90. Yıl Spor Salonu

HAKEMLER: Yener Yılmaz, Kaan Büyükçil, Duhan Köyiçi

SEMT77 YALOVASPOR: Jones 21, İsmail Kerem Gülmez, Williams 10, İlkan Karaman 19, Conklin 9, Oğulcan Baykan 2, Can Altıntığ 3, Lee 12, Mert Celep 4, Muhammed Doğan Şenli

BÜYÜKÇEKMECE BASKETBOL: White 12, Enes Berkay Taşkıran 2, Kadir Bayram 4, Deniz Kılıçlı 19, Mustafa Kurtuldum, Crawford 18, Greene 5, Caner Erdeniz, Yesukan Onar, Yiğit Can Vardal, Mehmet Fırat Alemdaroğlu, Bruinsma 8,

1. PERİYOT: 27-19

DEVRE: 41-35

3. PERİYOT: 62-49

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.