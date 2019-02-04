KAGAWA’NIN performansı, dış basında da büyük yankı uyandırdı. ● Sport de: Kagawa futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Kalitesine yakışır goller attı ve farkı arttıran isim oldu. ● Sky Sports: Kagawa sen bir çılgınsın. Eski Dortmundlu oyuncu rüya gibi bir başlangıç yaptı. Kagawa Beşiktaşlılar’ı büyüledi. Japon yıldızının sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a değerli bir katkı yapacağını kanıtladı. ● Bild: Çılgın Kagawa. Japon futbolcu Türkiye’deki ilk maçında büyük bir şov yaptı. ● L’Equipe: 3 dakikada 2 gol attı, taraftarları büyüledi. ● Berliner Zeitung: Kagawa’nın ilk filmi daha iyi olamazdı.