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Sen bir çılgınsın!

KAGAWA’NIN performansı, dış basında da büyük yankı uyandırdı.

  • StarSpor
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KAGAWA’NIN performansı, dış basında da büyük yankı uyandırdı. ● Sport de: Kagawa futbolu ne kadar özlediğini gösterdi. Kalitesine yakışır goller attı ve farkı arttıran isim oldu. ● Sky Sports: Kagawa sen bir çılgınsın. Eski Dortmundlu oyuncu rüya gibi bir başlangıç yaptı. Kagawa Beşiktaşlılar’ı büyüledi. Japon yıldızının sezonun ikinci yarısında Beşiktaş’a değerli bir katkı yapacağını kanıtladı. ● Bild: Çılgın Kagawa. Japon futbolcu Türkiye’deki ilk maçında büyük bir şov yaptı. ● L’Equipe: 3 dakikada 2 gol attı, taraftarları büyüledi. ● Berliner Zeitung: Kagawa’nın ilk filmi daha iyi olamazdı.

II. Murat´ın vefatı - Tarihte bugün 3 Şubat 1451

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