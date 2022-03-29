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Spor

Senegal, Mısır'ı eleyerek Dünya Kupası biletini aldı

Senegal, Dünya Kupası Elemeleri'nde Mısır'ı 1-0'lık maçın rövanşında 3-1 mağlup ederek Dünya Kupası biletini aldı.

29 Mart 2022 Salı 23:20 - Güncelleme: 29 Mart 2022 Salı 23:20
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Dünya Kupası Elemeleri'nde Senegal ile Mısır karşı karşıya geldi.

Mısır'ın kazandığı 1-0'lık ilk maçında rövanşında bu kez 90 dakika sonunda Senegal aynı skorla kazandı.

Senegal'in maçtaki tek golü 4. dakikada Hamdi Fathi'den (kendi kalesine) geldi.

Mücadelenin uzatma dakikalarında gol sesi çıkmazken, Senegal rakibini penaltılarda 3-1 mağlup etti ve Dünya Kupası biletini aldı.

Mısır'da Galatasaraylı Mustafa Muhammed, 70. dakikada oyuna dahil oldu. 24 yaşındaki futbolcu penaltı atışlarında bir penaltıdan yararlanamadı. Başakşehir forması giyen Trezeguet ise maça ilk 11'de başladı ve 70. dakikada kenara geldi.

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