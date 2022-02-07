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Spor

Senegal taraftarlarının şampiyonluk coşkusu

Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal'in taraftarları Kamerun sokaklarında coşkuyla eğlendi.

AA7 Şubat 2022 Pazartesi 09:11 - Güncelleme: 7 Şubat 2022 Pazartesi 09:11
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Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenen 2021 Afrika Uluslar Kupası'nı kazanan Senegal futbol takımının taraftarları, Kamerun sokaklarında kutlama yaptı.

Olembe Stadyumuna gelen Senegalli futbolseverler, takımlarının kazandığı şampiyonluğu kutlamak için başkent Yaounde sokaklarında sevinç gösterisinde bulundu.

Sokaklarda ve stadyum etrafında toplanan Senegalli taraftalar sloganlar atarak dans etti.

Senegal'in tarihinde ilk kez Afrika Uluslar Kupası'nı kazanmasının ardından, bazı futbolseverler gözyaşlarına hakim olamadı.

Senegal futbol takımı, final maçında penaltı atışlarıyla Mısır takımını 4-2 yenerek kupayı kazandı.

  • Afrika Uluslar Kupası
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