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Şener Özbayraklı, Beşiktaş ile el sıkıştı

Teknik direktör Şenol Güneş’in istediği Şener Özbayraklı, Beşiktaş yönetimi ile el sıkıştı. Tolgay da Fenerbahçe ile anlaştı. İki kulüp arasındaki para pazarlığında büyük mesafe alındı.

  • Sabah
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Tolgay Arslan için Beşiktaş ve Fenerbahçe yönetimleri arasındaki pazarlıkta önemli gelişmeler yaşandı. Gelinen son nokta şöyle: Şenol Güneş'in kadrosunda görmek istediği Şener Özbayraklı ile siyah-beyazlı yöneticilerin ön görüşme yapıp, "Şenol hoca seni çok istiyor. Eğer Tolgay için anlaşırsak sen de bize gelmek ister misin?" sorusuna yanıtı, "Şenol hocayla tekrar çalışmak isterim. Bende emeği büyük" şeklinde oldu ve taraflar prensipte el sıkıştı.
 
ŞENER+2.5 MİLYONA BİTİYOR
 
Ersun Yanal'ın çok istedği Tolgay Arslan da bilindiği gibi Fenerbahçe ile görüşmüş ve 2.5 yıllık anlaşma sağlamıştı. Şimdi geriye tek bir sorun kaldı: İki kulübün parasal olarak anlaşması. Siyah-beyazlılar son olarak Şener+3.5 milyon Euro istedi, Fenerbahçe ise Şener+2.5 milyon Euro'ya çıktı. İki ekip arasındaki pazarlıklar son aşamaya geldi. Gelecek hafta bu transferin sonuçlanması bekleniyor.

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