Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda
Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor.
- Akşam
Teknik Direktör Ersun Yanal, tecrübeli sağ beki kadroda düşünmüyor. Şener’in sezon sonu için Galatasaray ile anlaşacağı belirtiliyor
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.