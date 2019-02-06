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Şener Özbayraklı, Galatasaray yolunda

Sezon sonunda sözleşmesi bitecek Şener Özbayraklı ile yollar ayrılıyor.

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Teknik Direktör Ersun Yanal, tecrübeli sağ beki kadroda düşünmüyor. Şener’in sezon sonu için Galatasaray ile anlaşacağı belirtiliyor
 
 
 

ABD´yi yok edebilecek füzede ''her şey yolunda''

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