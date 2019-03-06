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Şener Özbayraklı Galatasaray yolunda

Mariano'yu elden çıkarmak isteyen, Linnes'le ise yeni sözleşme yapmayan Galatasaray'ın Şener Özbayraklı ile anlaştığı ortaya çıktı.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Sezon sonunda Fenerbahçe ile sözleşmesi sona erecek olan ve Ocak ayında adı ciddi bir şekilde Beşiktaş’la anılan Şener Özbayraklı’nın Galatasaray ile anlaştığı ortaya çıktı.
 
ERSUN YANAL ŞENER’E FORMA ŞANSI VERMİYOR
 
Mariano’yu Brezilya’ya göndermeye hazırlanan, Linnes ile yeni sözleşme imzalamayan sarı kırmızılı kulübün Şener Özbayraklı’nın işini bitirdiği öğrenilirken, oyuncunun lig biter bitmez Galatasaray’a imza atacağı belirtildi. Fenerbahçe’de mutsuz günler geçiren ve ligde 12.aydan beri forma yüzü görmeyen 29 yaşındaki futbolcunun Fatih Terim’le çalışmak istediği ifade edilirken Şener’in yıllık maaşının da uygun olması Galatasaray yönetimini bir hayli memnun etti.
 
2015’te Bursaspor’dan Fenerbahçe’ye 5 milyon TL karşılığında transfer olan Şener Özbayraklı sarı lacivertli takımda 110 maça çıkarken, tecrübeli futbolcu bu maçlarda 5 gol 13 asistlik performans ortaya koydu.
 

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