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Şener Özbayraklı ve Benzia Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı

Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de iki futbolcu kadroda yer almadı.

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Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de iki futbolcu kadroda yer almadı.

Benzia rahatsızlığı sebebiyle kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı da maç eksiği olduğu için kafileye alınmadı.

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