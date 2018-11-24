Şener Özbayraklı ve Benzia Trabzonspor maçının kadrosuna alınmadı
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de iki futbolcu kadroda yer almadı.
Spor Toto Süper Lig'in 13. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak Fenerbahçe'de iki futbolcu kadroda yer almadı.
Benzia rahatsızlığı sebebiyle kadroya dahil edilmezken Şener Özbayraklı da maç eksiği olduğu için kafileye alınmadı.
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