Şener Özbayraklı'dan Galatasaray'a kötü haber
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
Çaykur Rizespor maçında sakatlanan ve Fatih Terim’in ‘uzun süre bizimle olmayabilir’ dediği Şener Özbayraklı’dan kötü haber geldi.
Galatasaray'ın Çaykur Rizespor ile yaptığı maçta sakatlanan Şener Özbayraklı, en az 6 hafta sahalardan uzak kalacak.
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