Şener ve Ozan'a karşılık Tolgay Arslan
Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Ozan Tufan ve Şener Özbayraklı için Fenerbahçe’ye Tolgay Arslan önerilecek.
BEŞİKTAŞ transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki isimler arasında Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan da bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu hafta içinde Sarı-Lacivertli Yönetimle bir araya gelmeyi planlıyor. Bu iki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş’ın kozu Tolgay Arslan olacak. Siyah-Beyazlı idareciler, kadro dışı kalan Tolgay’ı bu iki oyuncu için Fenerbahçe’ye önerecek. Ersun Yanal, Tolgay’ın takımında olmasını istiyor. Başarılı oyuncu da Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Alman ve İspanyol kulüpleri başarılı orta saha ile ilgileniyor. Caner ise Fenerbahçe’nin gündeminde.
(Aksam)
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