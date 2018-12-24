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Şener ve Ozan'a karşılık Tolgay Arslan

Beşiktaş’ın transfer listesinde olan Ozan Tufan ve Şener Özbayraklı için Fenerbahçe’ye Tolgay Arslan önerilecek.

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BEŞİKTAŞ transfer çalışmalarına hız verdi. Gündemdeki isimler arasında Fenerbahçe’den Şener Özbayraklı ve Ozan Tufan da bulunuyor. Siyah-Beyazlılar, bu hafta içinde Sarı-Lacivertli Yönetimle bir araya gelmeyi planlıyor. Bu iki oyuncu için bonservis bedeli ödemek istemeyen Beşiktaş’ın kozu Tolgay Arslan olacak. Siyah-Beyazlı idareciler, kadro dışı kalan Tolgay’ı bu iki oyuncu için Fenerbahçe’ye önerecek. Ersun Yanal, Tolgay’ın takımında olmasını istiyor. Başarılı oyuncu da Sarı-Lacivertli formayı giymeye sıcak bakıyor. Alman ve İspanyol kulüpleri başarılı orta saha ile ilgileniyor. Caner ise Fenerbahçe’nin gündeminde.

(Aksam)

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