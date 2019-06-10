26°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7808
  • 6,5439
  • 246.611
  • 94.103
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Şener'den flaş hamle! Fenerbahçe'yi sildi

Fenerbahçe ile olan sözleşmesi sona eren ve gelecek sezonun kadro planlamasında yer almayan Şener Özbayraklı Pazartesi günü akşam saatlerinde flaş bir hamlenin altına imza attı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

2015 yılında Bursaspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olan ve 3 sezondur sarı-lacivertli formayı sırtında taşıyan Şener Özbayraklı, Instagram hesabında yer alan Fenerbahçeli fotoğrafların tamamını sildi.

Galatasaray için sağlık kontrolünden geçen ve sarı-kırmızılı kulüp ile anlaşmaya varan Şener Özbayraklı'nın yeni sezonda Galatasaray formasını giymesine kesin gözüyle bakılıyor.

Şener'in sözleşmesinde garanti ücret, maç başı, şampiyonluk primi ve performans primini devreye sokacak olan Galatasaray, +1 yıl opsiyonu milli futbolcunun maç sayısına göre devreye sokacak.

İstanbul´da korkunç olay! Kaçırılmak istendi araçtan atladı...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'deki programa suç duyurusu

Milli Savunma Bakanlığı'ndan Akit TV'deki programa suç duyurusu

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Çipras hükümeti resmen istifa etti: Yunanistan erken seçime gidiyor

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Binalı Yıldırım’a Çatalca’da sevgi seli

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya çalışan PKK'lı tutuklandı

F-35 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu

F-35 savaş uçağının düşme nedeni belli oldu

12 saat sonra sağ bulundu, eve geldiğinde babasının ölümüyle yıkıldı

12 saat sonra sağ bulundu, eve geldiğinde babasının ölümüyle yıkıldı

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Yunanistan'ın endişesi: Türkiye varlığını sağlamlaştırıyor

Bahçeli'den İzlanda’daki skandallara tepki

Bahçeli'den İzlanda’daki skandallara tepki
 

POPÜLER HABERLER

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Deodorant kutularına gizlemişler! Uyuşturucu tarlasına çevrilen villalara şok baskın

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

Emekliye en az 269 TL zam müjdesi

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Dünyanın en küçük ülkelerinden İzlanda hakkında bilinmesi gerekenler

Kırklareli sınırları içinde yer alıyor! Dünyada eşi benzeri yok

Kırklareli sınırları içinde yer alıyor! Dünyada eşi benzeri yok

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA