Şenes Erzik: TFF Başkanlığı için ‘taş yerinde ağırdır’ atasözünü doldurabilecek bir isim

TM Dijital Haber Merkezi

Yıllarca FIFA İcra Kurulu Üyeliği ve UEFA Birinci Başkanlığı yapan Şenes Erzik, TFF’de yaşanan istifa sonrası TM Dijital Haber Merkezi’ne önemli açıklamalarda bulundu. Yıldırım Demirören’in aldığı kararı yerinde ve isabetli bulan Erzik, ‘İddia ihalesinden sonra görevde kalması doğru olmazdı’ yorumunda bulunurken, 77 yaşındaki deneyimli yönetici TFF Başkanlığı için ismi geçen adayları da tek tek yorumladı.

İşte Şenes Erzik’in değerlendirmelerinden öne çıkanlar…

Bana göre şu anda ön plana çıkan bir isim yok. Herkes belli bir adayı ön plana çıkarıyor ama eğer ortada düşünülen, önceden tasarlanmış biri olsaydı Hüsnü Güreli kongreye kadar geçici olarak o koltukta oturmazdı. Deneyim ve tecrübelerime göre yeni başkan daha önce bu tarz görevlerde yer almış, tabiri caizse basamakları bir bir çıkmış biri olmalı.

Rıdvan Dilmen: Rıdvan’la uzun zamandır hiç görüşmedim, kendisi aday olabilir ama TFF Başkanlığı’na hazır mı, onu bilemiyorum bence zor.

Saffet Sancaklı: Şu anda daha çok siyasi bir oluşumun içerisinde Tük futbolunun gelişimi için hizmet edeceğinden hiç şüphem yok, kafası da çalışıyor ama dediğim gibi onun kulvarı şu anda çok farklı. Bazen sosyal medyada Aziz Yıldırım, Dursun Özbek gibi isimleri görüyorum onların olma şansı yok gibi bir şey. Kulüp başkanlığından TFF Başkanlığı’na gelmek ütopik bir şey.

Servet Yardımcı: Servet’i kendime benzetiyorum, donanımlı sürekli bu oluşumların içerisinde yer alan şu anda da UEFA’dan benim yerime gelen yönetici. TFF Başkanlığı için ‘taş yerinde ağırdır’ atasözünü doldurabilecek bir isim.