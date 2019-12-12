AVRUPA Ligi’nde yoluna devam etme şansını son haftaya taşıyan Medipol Başakşehir bu gece saat 23.00’te deplasmanda Alman rakibi Mönchengladbach ile karşılaşacak. Borussia Park Stadı’ndaki karşılaşmada İspanyol hakem Jose Maria Sanchez görav yapacak. Kritik mücadele beIN Sports2 ekranlarında futbolseverlerle buluşacak.

BERABERLİK YARAMAYACAK

Son maçlar öncesinde Medipol Başakşehir 7 puanla üçüncü sırada yer alırken, Mönchengladbach ise 8 puan ve ikili averaj üstünlüğü ile Roma’nın önünde liderlik koltuğunda oturuyor. Turuncu-Lacivertli ekibin son 32 turuna kalması için rakibini mutlaka yenmesi gerekiyor. Beraberlik halinde ise ikili averajda Roma’nın gerisinde olan Başakşehir İtalyan ekibi yenilse bile Avrupa defterini kapatacak.

BAŞAKŞEHİR’DE BEŞ SAKAT

Başakşehir’de bu kritik karşılaşma öncesinde önemli eksikler bulunuyor. Mahmut Tekdemir, Gulbrandsen, Skrtel, Arda Turan ve Uğur Uçar bugünkü maçta arkadaşlarını yalnız bırakacaklar. Başakşehir’de ayrıca isimleri UEFA listesinde yer almayan Gökhan İnler ve Kerim Frei de kadroda bulunmuyor. Öte yandan Medipol Başakşehir bu sezon Avrupa’da 7 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 yenilgi elde etti.

Mönchelngladbach: Sommer, Lainer, Ginter, Elvedi, Bansebaini, Benes, Zakaria, Hofmann, Stindl, Plea, Thuram

Medipol Başakşehir: Mert, Caiçara, Ponck, Epureanu, Chichy, Mehmet Topal, İrfan, Aleksic, Visca, Elia, Demba Ba