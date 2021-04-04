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Spor

Şenol Can'dan Aytaç Kara açıklaması

Süper Lig ekiplerinden Kasımpaşa Teknik Direktörü Şenol Can, Beşiktaş'ı 1-0 mağlup ettikleri maçın ardından Aytaç Kara'yı neden oyundan aldığını açıkladı.

04 Nisan 2021 Pazar 23:15 - Güncelleme: 04 Nisan 2021 Pazar 23:15
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Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Kasımpaşa, Beşiktaş'ı tek golle mağlup ederken siyah beyazlılar golü atan Aytaç Kara'nın ikinci sarıdan ihraç edilmesi yönünde hakem Halil Umut Meler'e itirazda bulundu.

O pozisyonun hemen sonrasında Aytaç Kara'yı oyundan alan Şenol Can, maç sonu TRT Spor'a yaptığı açıklamada değişikliği neden yaptığına değindi.

Riske girmek istemediğini belirten Şenol Can, "Aytaç ilk sarı kartı gördükten 3-4 dakika sonra bir pozisyona daha girdi. Hakemin takdir hakkı sarı kart kullanmamaktan yanaydı, ben de ondan sonra o riske girmedim. Beşiktaş'a karşı 11'e 10 oynamak bizim için sıkıntılı olacaktı. O yüzden oyundan aldım." diye konuştu.

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