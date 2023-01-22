Şenol Güneş: 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"MAÇI İYİ BİTİRDİK"

Güneş, "Zor bir maçtı. Kayserispor iyi bir takım. Çağdaş hoca da iyi bir hoca. Kayserispor koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım. Biz onları bilerek hazırlandık. Onlar da bizi bilerek hazırlandılar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçı iyi bitirdik." dedi.

"POZİSYON VERMEDİK"

Deneyimli teknik adam, "İlk yarıda 1-2 pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik. Goller attık. Daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık. Gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda Kayserispor'a karşı kazanmak önemli. Oyuncular istekli oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU KAYBETTİK!"

Sözlerini sürdüren Güneş, "Bugün tabi hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik." diye konuştu.