İSTANBUL 16°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Ocak 2023 Pazar / 1 Recep 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,8123
  • EURO
    20,4185
  • ALTIN
    1165.45
  • BIST100
    5490.34
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Şenol Güneş: 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik
Spor

Şenol Güneş: 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik

Süper Lig'in 20. haftasında deplasmanda Kayserispor'u 2-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

22 Ocak 2023 Pazar 19:48 - Güncelleme:
Şenol Güneş: 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik
ABONE OL

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kayserispor karşısında alınan 2-0'lık galibiyeti değerlendirdi.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"MAÇI İYİ BİTİRDİK"

Güneş, "Zor bir maçtı. Kayserispor iyi bir takım. Çağdaş hoca da iyi bir hoca. Kayserispor koşan, yardımlaşan, geçişleri iyi yapabilen bir takım. Biz onları bilerek hazırlandık. Onlar da bizi bilerek hazırlandılar. Zor bir maç olacağını biliyorduk. Maçı iyi bitirdik." dedi.

"POZİSYON VERMEDİK"

Deneyimli teknik adam, "İlk yarıda 1-2 pozisyon dışında ikinci yarı yok denecek kadar pozisyon vermedik. Goller attık. Daha fazla pozisyon da bulduk. Net pozisyonlar yakaladık. Gol yemeden maçı kazanmak önemli. Deplasmanda Kayserispor'a karşı kazanmak önemli. Oyuncular istekli oldukları zaman iyi işler yapabileceğini gördük." ifadelerini kullandı.

"3 OYUNCU KAYBETTİK!"

Sözlerini sürdüren Güneş, "Bugün tabi hem rakibi hem hakemi hem de zemini düşünerek oynamaya çalıştık. 2-0 kazandık ama maalesef 3 oyuncu kaybettik." diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.