Şenol Güneş 4 yıldızın biletini kesti!

Beşiktaş, Gaziantep'te hem 2 puan bıraktı hem de ilerleyen haftalar için karamsar bir tablo çizdi. Siyah-Beyazlı camia kötü futbol nedeniyle takıma eleştirilerde bulundu.

ŞENOL GÜNEŞ'TEN 4 FUTBOLCU İÇİN OLUMSUZ RAPOR

Siyah-Beyazlılar'a istediği çıkışı yakalatamayan Şenol Güneş'in Gaziantep maçı sonrası yönetimle bir görüşme gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Tecrübeli teknik adamın, Başkan Ahmet Nur Çebi'ye 4 futbolcu için olumsuz rapor sunduğu öğrenildi. Bu isimlerin ise Welinton, Dele Alli, Muleka ve N'Koudou olduğu belirtildi.

ÖNCE GÖRÜŞME SONRA KARAR

Yönetimin 4 yıldızla önümüzdeki günlerde masaya oturması bekleniyor. Şenol Güneş'in performanslarından rahatsız olduğu oyuncuların Ocak ayında takımdan gönderilip gönderilmeyeceği ise bu görüşmelerin ardından belli olacak.

TARAFTARLARIN HEDEFİNDELER

Takıma geldiği günden beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamayan Dele Alli, Gaziantep ile oynanan karşılaşmayı yedek kulübesinde tamamladı. Diğer 3 isim ise Gaziantep deplasmanında ortaya koydukları performansla taraftarların eleştiri odağı haline geldi.

DELE ALLI ÇOK FORMSUZ

Beşiktaş'ın İngiliz yıldızı Dele Alli, sezon başından beri bir türlü istenilen seviyeye çıkamadı. Şenol Güneş, yıldız orta saha oyuncusuna Gaziantep deplasmanında şans vermedi.