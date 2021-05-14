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Spor

Şenol Güneş A Milli Takım'ın EURO 2020 aday kadrosunu açıkladı

A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş, EURO 2020'nin 30 kişilik geniş aday kadrosunu açıkladı.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:13 - Güncelleme: 14 Mayıs 2021 Cuma 11:25
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A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Şenol Güneş, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası (EURO 2020) hazırlıkları kapsamında yapılacak olan Antalya kamp kadrosunu online düzenlediği basın toplantısıyla açıkladı.

"Kadromuz 30 kişi olacak. Daha sonra bu sayısı 26'ya düşüreceğiz. 18 Mayıs'ta Antalya'da kampa giriyoruz." diyen Şenol Güneş'in açıkladığı aday kadro şöyle:

KALECİLER: Mert Günok, Uğurcan Çakır, Altay Bayındır, Gökhan Akkan

DEFANS: Zeki Çelik, Mert Müldür, Merih Demiral, Ozan Kabak, Çağlar Söyüncü, Kaan Ayhan, Umut Meraş, Rıdvan Yılmaz

ORTA SAHA: Mahmut Tekdemir, Okay Yokuşlu, Taylan Antalyalı, Dorukhan Toköz, Ozan Tufan, Orkun Kökçü, Yusuf Yazıcı, İrfan Can Kahveci, Hakan Çalhanoğlu

FORVET: Cengiz Ünder, Efecan Karaca, Halil Akbunar, Abdülkadir Ömür, Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz, Enes Ünal, Kenan Karaman, Halil Dervişoğlu

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