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Spor

Şenol Güneş: Alışkanlık haline getirmeliyiz! ''Geriden geliyoruz, işimiz hala zor...''

Süper Lig'in 21. haftasında evinde Alanyaspor'u 3-0 yenen Beşiktaş'ta teknik direktör Şenol Güneş, maçın ardından açıklamalarda bulundu. İşlerinin hala zor olduğunu belirten Güneş, 'İyiye gidiyoruz.' dedi. İşte detaylar...

27 Ocak 2023 Cuma 22:48 - Güncelleme:
Şenol Güneş: Alışkanlık haline getirmeliyiz! ''Geriden geliyoruz, işimiz hala zor...''
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Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Alanyaspor'u 3-0 mağlup ettikleri maçına ardından konuştu.

İşte Şenol Güneş'in açıklamaları:

"İŞİMİZ HALA ZOR"

"Geriden geliyoruz, işimiz hala zor. Buradan mahcup çıkmak istemiyorduk. Bizim öne çıkacağımız bir durum yok. Oyuncu ve taraftar sahnede. Oynayan ve oynatan onlar."

"TARAFTARIMIZA TEŞEKKÜR EDERİM"

"Taraftara teşekkür ederim. Bütün oyunculara teşekkür ederim. Yönetimin desteği var. Güzel şeyler yaptık ama bu maç bitti. Üst üste maçlarımız var. Karagümrük dinlendi, salı günü onlarla oynayacağız. Fiziksel olarak iyiye gidiyoruz."

"NASIL OLACAK GÖRECEĞİZ"

"Üst üste bu ligde maçlar nasıl olacak, göreceğiz. Gol yemeden kazanmak çok önemliydi. Bunu alışkanlık haline getirmeliyiz. Yiyebileceğimiz goller vardı, Alanyaspor çok güzel paslar yaparak çıkıyor. Biraz eksik kaldığımız anlar oldu."

"DIŞARDAN KOLAY GÖRÜNÜYOR"

"Eksiklerimiz var. Sakat var, cezalı var. Bu değişimde kadronun etkilenmesi var. Dışarıdan her şey kolay gözüküyor ama işimiz bu. Hem oyuncularını hem camianın kazanmaya ihtiyacı var. Bazı oyuncuların morali bozuktu, onları düzelttik. Genç oyuncuları hazırlamaya çalışıyoruz."

SALİH UÇAN'IN DURUMU

"Salih Uçan kasığında bir sıkıntı hissetti, durumuna bakacağız."

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