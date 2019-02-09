Şenol Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok. Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Oraya bakacaksak işimizi bırakırız. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor. Benim dışımda bir durum varsa konuşuruz. Dalgalar ne yöne doğru gidiyor görürüz." ifadelerini kullandı.