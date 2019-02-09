Şenol Güneş: Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok
Beşiktaş'ın başarılı teknik direktörü Şenol Güneş, bugün hakkında çıkan milli takım iddialarına yanıt verdi.
Şenol Güneş, "Ayrılacağımla ilgili benim bir bilgim yok. Ben zaten sosyal medya kullanmıyorum. Oraya bakacaksak işimizi bırakırız. Sosyal medya 3 senedir beni gönderiyor. Benim dışımda bir durum varsa konuşuruz. Dalgalar ne yöne doğru gidiyor görürüz." ifadelerini kullandı.
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