Şenol Güneş: Başrol oyuncusu Beşiktaş oldu

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Fenerbahçe derbisi ve siyah-beyazlı takımdaki gündemle ilgili basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

FENERBAHÇE MAÇI ÇOK UZADI!

"Fenerbahçe maçı bitti, bu 3. gün. Bayağı uzadı. İyi bir oyun, soğukkanlı bir duruş, sadece futbola odaklanan bir takım. Daha önce konuştuğumuz parametrelerin birçoğunun olduğu bir maç oldu. Bizim için de ders alınacak bir maç oldu. Hatalarımız, doğrularımız da var. Oyunun da sahibi, başrol oyuncusu Beşiktaş oldu. Bu, güzel bir şey. Temennimiz iyi oyun, rakibe üstün oyunlar ortaya koymak ve maç kazanmak. Bu maçla gerçekleşti ama bitti."

"GİRESUN MAÇINDA EKSİKLERİMİZ VAR!"

"Şimdi önümüzde Giresun maçı var. Onda da 3 puan almak istiyoruz. Sakatımız var, Tayyip Talha'ya çok üzüldük, uzun süredir iyi oynuyordu. Cezalı oyuncumuz Welinton var, Dele Alli'nin sakatlığı var. Maçın ambiyansı geride kaldı. Pazar günü de Giresunspor maçıyla yeniden başlamak durumdayız."

ROSIER VE SAISS'IN DURUMU

"Valentin Rosier'in boynundaki rahatsızlık iyi olduğunu söyledi. Biraz kısıtlıyordu, kafasını eğiyordu. Şimdi öyle bir sıkıntısı yok görünüyor. Şu anda hazır. Romain Saiss, yakınını kaybetmesi nedeniyle olumsuz etkilendi. Bugün yarın bakacağız. Hafta sonu değerlendireceğiz."

"N'KOUDOU'NUN SORUNU YOK!"

"N'Koudou'dan oyun olarak beklediğimizi alamadık. Çok yetenekli, çok iyi bir oyuncu ama sezon başından beri gördüğüm kadarıyla zaman zaman parlamasına rağmen yeteneğini bize faydalı olarak kullanamadı. Gitme durumu da var. Transferde bazı şartlar var, son düşünülecek bir oyuncu ama bizim oyuncumuz. Gitmedi, yok sayamayız, sezon sonuna kadar bizimle. Herhangi bir sorunu yok."

KADIKÖY'DE İLK LİG GALİBİYETİ

"Ben onlara bakmam ama, illa istiyorsanız, bir kupa maçında 3-2 sahamızda kaybettik, orada 3-0 kazandık. Çok önemli değil, geçmişte olmuş bitmiş. Medya bir malzeme olarak kullanıyor. Var ama söyleyemeye gerek yok. Ben diye bir şey yok. Beşiktaş kazandı orada. Sahnede olan oyuncular, biz onlara yardımcı oluyoruz. Hakikaten başkan ve yönetim o konuda olağanüstü destek oluyorlar. Takımın o konuda huzursuzluğu yok. Ama saha sonuçları, bazen birbirini anlamada sıkıntıları vardı. Her gün aşama kaydediyoruz. Zaten doğru işler yapınca sonucu yakalama şansınız artıyor. O yüzden mutluyum."

"FENERBAHÇE'NİN DURUMU, BAŞIMIZA GELMESİN"

"Fenerbahçe galibiyeti bizim için tabii moral oldu. Ama gönül bizim de başımıza gelsin istemez, sahanızda 10 kişi bir rakibe kaybetmek iyi bir şey değil. Maç kaybetmek doğru bir şey değil. Kazanınca her şey güzel."

ARDA GÜLER'İN PENALTI POZİSYONU

"Lale Hanım, dürüst bir hocadır. Aynı zamanda sevdiğim bir insandır. Samimiyetine inanıyorum. Halil Umut Meler'in pozisyonu tam göremediğini düşmeye bağlı olarak verdiğini düşünüyorum. VAR'ın daha büyük tehlikeye gelebileceğini söylemiştim. Bugün de tam o noktadayız. Ortada bir suç olduğunu söyleyen bir MHK başkanı var. Ortada bir kasıt var diyor. Ortada bir ölü ve katil var. Katilde gereği yapılır. O zaman biter. Hiç konuşmaya gerek yok. Burada bir kasıt varsa, o suçlu sistemin dışına çıkarılır."

SEZON BAŞINDA GELSEYDİ...

"Varsayım olur. Bu tip şeyler doğru değil. Benden önce olan hoca da iyi bir hoca. Bekleneni bulamadı. Alınan oyuncular da kötü oyuncular değil. Ama bazen beklenen olmayabilir. Bunlar yaşandı, bugüne gelindi. Benden önce de bir dönem vardı, bede de bocalama oldu. En kolay gözüken maçları kaybettik. Ama orada da sıkıntılarımız vardı."

"BAYERN MÜNİH DE BUNLARI YAŞIYOR!"

"Giresunspor iddialı olarak geliyor. Direnen, savaşan bir takım. O 3 günlük mutluluğu devam ettirmeyi düşünürsek hayal kırıklığı olur. Bayern Münih de bunları yaşıyor. Borussia Dortmund'a 4 gol attılar, kupadan elendiler. 10 kişiye rağmen, 4 gol attık ama son bölümde 2 tane pozisyonda 4-5 kişiyle hücumdaydık. Geriye dönüşler zorlaştı ama büyük takımsan, büyük oynayacaksın. Koşacaksın, önde oynamaya çalışacaksın, savaunmayı da birlikte ve mümkünse önde yapmak lazım. Top kayıplarımız da oldu."

DELE ALLI'NIN GELECEĞİ

"Dele Alli'nin sakatlığı düzelsin, sonra bakacağız. Kalmak istiyorsa, kalsın. Gitmek istiyorsa, gitsin ama şartlar ekonomik olarak iyi olsun."

İDMANDA OLMAYAN İSİMLER

"Necip baba oldu. Tayyip'in ameliyat durumu var. Salih Uçan'ın dinlenmeye ihtiyacı vardı. Ama durumu çok önemli değil."